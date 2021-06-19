МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Суд в США вынес временное решение против регулятора здравоохранения CDC и приостановил решение ведомства о запрете многих туристических морских путешествий, сообщило РИА Новости. Saudi Aramco завершила продажу доли в нефтепроводном бизнесе

Судебные документы, опубликованные 18 июня, содержат информацию о решении суда в пользу штата Флорида в судебном процессе против национального агентства США Центры по контролю и предотвращению заболеваний, рассказало агентство.

Требование данного американского национального агентства было приостановлено с помощью временного решения суда. Сообщается, что агентство CDC имеет право обжаловать решение.

Напомним, что ранее требование Центров по контролю и предотвращению заболеваний запретило функционирование круизных лайнеров с туристами в США.