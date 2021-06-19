2021-06-19T01:43:25+03:00
2021-06-19T01:43:25+03:00
2021-06-19T01:43:25+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210619/833973929.html
Суд в США выступил против регулятора, де-факто запретившего многие круизы
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Суд в США вынес временное решение против регулятора здравоохранения CDC и приостановил решение ведомства о запрете многих туристических морских путешествий, сообщило РИА Новости... ПРАЙМ, 19.06.2021
сша, тур на море, отдых, туризм, туризм, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83397/38/833973866.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83397/38/833973866.jpg
https://1prime.ru/images/83397/38/833973865.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83397/38/833973865.jpg
https://1prime.ru/images/83397/38/833973853.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83397/38/833973853.jpg
https://1prime.ru/oil/20210618/833973398.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Суд в США вынес временное решение против регулятора здравоохранения CDC и приостановил решение ведомства о запрете многих туристических морских путешествий, сообщило РИА Новости.
Судебные документы, опубликованные 18 июня, содержат информацию о решении суда в пользу штата Флорида в судебном процессе против национального агентства США Центры по контролю и предотвращению заболеваний, рассказало агентство.
Требование данного американского национального агентства было приостановлено с помощью временного решения суда. Сообщается, что агентство CDC имеет право обжаловать решение.
Напомним, что ранее требование Центров по контролю и предотвращению заболеваний запретило функционирование круизных лайнеров с туристами в США.