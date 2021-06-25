АНКАРА, 25 июн — ПРАЙМ. Туристы с положительным тестом на COVID-19 в Турции будут помещены на карантин в отелях, в случае необходимости их госпитализируют, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма республики. В Крыму рассказали о правилах посещения курортов для туристов

Полеты между РФ и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в республике. С 22 июня Россия сняла введенные ограничения.

По условиям въезда в Турцию для невакцинированных туристов старше 6 лет требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или о перенесенном ими заболевании за последние 6 месяцев. Привитым от COVID-19, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.

"Согласно программе "Безопасный туризм", в отелях с номерным фондом в 50 и более номеров должны быть выделены изоляционные зоны. В случае выявления у туриста COVID-19, он и его родственники размещаются в соответствующих комнатах на этаже или в секции, которые выделены для изоляции", — говорится в сообщении минтуризма.

Если период изоляции превышает срок бронирования, дополнительные расходы на проживание пациентов и их родственников (максимально — 15 дней) покрываются гостиницей в рамках отдельной страховки, разработанной для отелей.

"Туристам рекомендуется заранее получить информацию о том, имеет ли объект страховку от подобных случаев. Если у пациента проявляются тяжелые симптомы заболевания, он переводится в медицинское учреждение… Все методы лечения применяются только с согласия пациента", — сообщило министерство. Голикова заявила, что Турция обеспечит безопасность российских туристов

Отмечается, что решение о продолжительности пребывания в больнице, лечения, карантина принимается медицинским учреждением.

"Страховой полис, приобретенный в России вместе с путевкой у туроператора, покрывает все расходы на лечение от COVID-19. Если турист путешествует самостоятельно, без приобретения турпутевки, рекомендуется приобрести медицинскую страховку, чтобы не сталкиваться с проблемами в случае заражения", — сообщили в минтуризма Турции.

Власти Турции с 1 июня смягчили меры против коронавируса — был сокращен комендантский час (22.00-05.00), в воскресенье сохранился круглосуточный карантин. Кафе и рестораны начали принимать клиентов, возобновили работу спортзалы, разрешено проводить свадьбы. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о полной отмене комендантского часа с 1 июля в связи с улучшением эпидситуации в стране.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 30 миллионов граждан, две дозы — более 14 миллионов.