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Туроператоры ожидают роста отмен туров на Кубань
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Количество заявок на аннуляцию туров на курорты Краснодарского края, по предварительным данным, на туры в июле составляет 30%, а на август — порядка 70%, сообщила РИА Новости... ПРАЙМ, 25.06.2021
туризм, туроператоры, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Количество заявок на аннуляцию туров на курорты Краснодарского края, по предварительным данным, на туры в июле составляет 30%, а на август — порядка 70%, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Губернатор Вениамин Кондратьев накануне заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен отрицательный анализ на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) либо документ, подтверждающий вакцинацию от ковида, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
"Количество заявок на аннуляцию туров на курорты Краснодарского края, по предварительным данным, составляет на июль 30%, а на август — порядка 70%. Но это не окончательная цифра. Сколько туристов реально оформят заявки, пока неизвестно", — уточнила Ломидзе.