МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Новые правила въезда в Болгарию начнут действовать с 1 июля, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со сылкой на главу минздрава служебного правительства страны Стойчо Кацарова. Сертификат о вакцинации не пройдет: Греция меняет порядок въезда россиян

По словам министра, все государства в зависимости от ситуации с распространением коронавируса будут разделены на три зоны — зеленую, оранжевую и красную. Граждане из стран зеленой зоны смогут въезжать в Болгарию по наиболее облегченным требованиям, а прибывшие из оранжевой зоны будут должны пройти дополнительные исследования. Допуск в страну граждан из красной зоны будет закрыт.

"Список стран (по зонам) будет обновляться раз в неделю", — сказал министр.

По его словам, решение о том, в какую зону попадет та или иная страна, будет зависеть от числа заболевших и процентного соотношения положительных тестов на COVID-19.

Россия с 28 июня возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Болгарией.