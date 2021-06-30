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Болгария с 1 июля меняет правила въезда в страну
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Новые правила въезда в Болгарию начнут действовать с 1 июля, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со сылкой на главу минздрава служебного правительства страны Стойчо... ПРАЙМ, 30.06.2021
пандемия, болгария, туризм, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Новые правила въезда в Болгарию начнут действовать с 1 июля, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со сылкой на главу минздрава служебного правительства страны Стойчо Кацарова.
По словам министра, все государства в зависимости от ситуации с распространением коронавируса будут разделены на три зоны — зеленую, оранжевую и красную. Граждане из стран зеленой зоны смогут въезжать в Болгарию по наиболее облегченным требованиям, а прибывшие из оранжевой зоны будут должны пройти дополнительные исследования. Допуск в страну граждан из красной зоны будет закрыт.
"Список стран (по зонам) будет обновляться раз в неделю", — сказал министр.
По его словам, решение о том, в какую зону попадет та или иная страна, будет зависеть от числа заболевших и процентного соотношения положительных тестов на COVID-19.
Россия с 28 июня возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Болгарией.