МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Австрия станет популярным направлением для россиян ближе к концу года, когда в стране откроется горнолыжный сезон, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли. Австрия разрешила въезд вакцинированным россиянам

Австрия с 1 июля открылась для россиян. Въезд из РФ возможен с любой целью, в том числе с целью туризма. В свою очередь, Россия в июне возобновила регулярное авиасообщение с Австрией. На маршруте Москва – Вена разрешено два рейса в неделю на взаимной основе.

"Наш туроператор специализируется на горнолыжном продукте в Австрии. Ключевыми направлениями в стране являются Зальцбург, Клагенфурт и Инсбрук. К сожалению, в данные регионы рейсы еще недоступны нашим соотечественникам, однако возобновление авиасообщения между Россией и Австрией в целом дает надежду, что к началу зимнего сезона полетные программы на горнолыжные курорты также состоятся", — сообщили в пресс-службе Tez Tour.

В Anex Tour также сообщили, что до пандемии коронавируса работали с Австрией, как горнолыжным курортом. "С Австрией мы начинали работать по горнолыжному типу отдыха, но в формате туров под запрос, а не массовом. На данный момент у нас пока нет предложений в эту страну", — уточнили в компании. Стало известно, для кого откроют Пхукет

Туроператоры также отметили, что австрийская Вена, как все европейские столицы, в первую очередь интересна путешественникам, выбирающим непродолжительные туры и поездки выходного дня. "Вероятность загрузки имеющихся рейсов велика. Также они могут быть интересны как часть маршрута в другие страны со стыковкой в Вене", — добавили в Tez Tour.

"Австрия не будет пользоваться большой популярностью у россиян сейчас, так как туристов ждёт 10-дневный карантин, который может считаться завершенным, если не ранее чем на пятый день после въезда проведено тестирование на COVID-19, показавшее отрицательный результат", — сказал гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

Он также отметил, что при отправлении в Австрию путешественникам стоит учесть следующий важный нюанс: из-за роста числа новых случаев COVID-19 все больше стран Европы относят Россию к списку эпидемиологически рискованных стран, поэтому следует внимательно следить за обновлением информации на сайте посольства Австрии.