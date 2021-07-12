МОСКВА, 12 июл- ПРАЙМ. Отдых на российских курортах стал дешеветь. Цены снизились на 20%. На стоимость влияет ситуация с коронавирусом и введенными ограничениями в Краснодарском крае и Севастополе, а также открытие прямого сообщения с Египтом, пишет "Российская газета" со ссылкой на участников рынка.

Опрошенные изданием представители индустрии отмечают, что снижают цены, в основном те, кто поднимал их при ажиотажном спросе.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин обратил внимание, что "открытие Египта не позволит взвинчивать цены на российских курортах".

Другой собеседник газеты, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин напомнил, что на стоимость отдыха в России сейчас влияют введенные ограничения в Краснодарском крае и в Севастополе.

"Сейчас идет разгрузка российских курортов. Часть туристов аннулируют туры в Краснодарский край. По Крыму аннуляций нет, бронирования продолжаются", — сказал он.