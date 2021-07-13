МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Число случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса в Турции возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

"По штамму "дельта" число случаев возросло за неделю с 286 до 750 в 36 провинциях. По штамму "дельта плюс" у нас хорошая новость: роста случаев не зафиксировано", — сказал Коджа журналистам. Ученый назвал главное отличие коронавируса "дельта"

Шестого июля Коджа заявлял о трех случаях заражения штаммом "дельта плюс" в трех провинциях, включая Стамбул.

Отвечая на вопрос о возможном введении обязательной вакцинации, Коджа заявил, что "на повестке дня принудительная вакцинация не стоит, мы предпочитаем метод убеждения".

"Вакцинация немного ускорилась, но все еще не на удовлетворительном уровне. В районах, где ее уровень недостаточен, мы наблюдаем повышение заболеваемости на 20%", — добавил министр.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили около 38 миллионов граждан, две дозы — более 17 миллионов.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. За последний месяц он стабилизировался на уровне 5-6 тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране.