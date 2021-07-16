МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российские туроператоры переводят заявки клиентов с Mouzenidis Group, которая отменила туры россиян на 1 миллиард рублей, на другие принимающие компании Греции, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.

После смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса Музенидиса в марте этого года один из крупнейших туроператоров на греческом рынке стал испытывать трудности. Многие российские туроператоры работали с этой компанией. Как рассказал РИА Новости представитель одного из них, из-за сложившихся обстоятельств они переориентировались на работу с другими принимающими компаниями Греции.

"Свои обязательства перед туристами мы обязаны выполнить, потому что тур покупали у нас, а не у Mouzenidis. Мы сейчас повторно проплачиваем брони в отелях и переводим туристов, которые едут в Грецию, на другие компании, которые также принимают российских путешественников", — сказал собеседник РИА Новости в туроператоре.

По его словам, проблем с заездом у туристов нет. "Но вся эта ситуация вселяет страх в турагентов, которые теперь боятся бронировать Грецию, потому что многие туроператоры работали с Mouzenidis", — добавили в компании.

"Хочется отметить, что несмотря на трудности, которые испытывает греческий туроператор, он выполняет все свои обязательства перед агентами и туристами, выходя на связь и предлагая переброни по альтернативным направлениям", — сказала представитель компании "ТБГ и Горячие туры" Анна Луткова.

ПРОБЛЕМЫ БУДУТ, НО НАДЕЖДА ОСТАЕТСЯ

Российское турсообщество охарактеризовало компанию Mouzenidis как самую крупную в Греции, предлагающую выгодные условия для бронирования, так как у нее собственная перевозка, отельная сеть и постоянные скидки. "Мы рассчитываем на положительный исход событий и дальнейшее плодотворное сотрудничество с туроператором", — добавила Луткова.

"Работать с Mouzenidis было выгодно, потому что они самые крупные и генерировали самый большой турпоток не только из России, но и Болгарии, Балканского полуострова, СНГ и частично западно-европейских рынков. Из-за такого большого объема отели предлагали им самые лучшие финансовые условия", — рассказали в одной из российских компаний. Попова рассказала о российских регионах, где растет заболеваемость COVID

Туроператоры и турагенты России выражают надежду, что Mouzenidis удастся поправить свое финансовое положение. "СМИ пишут, что компания в процессе реорганизации и, может быть, они смогут рефинансировать долги, которые образовались, и начать деятельность заново. Ведь на туристическом рынке есть удачные прецеденты выхода из подобных негативных ситуаций", — добавил собеседник агентства в туроператоре.

"Если они не смогут выкарабкаться, всей отрасли это принесет огромные убытки. Потому что у Mouzenidis набронировали туры на 1 миллиард рублей, и компаниям придется возвращать туристам их за свой счет", — сказали в компании.

В свою очередь гендиректор турагентской сети "Магазин горячих путевок" Сергей Агафонов подчеркнул, что приостановка работы компании Mouzenidis не пойдет на пользу никому из российских участников турсообщества.

"Ситуация такая что, скорее всего, оплаченный отдых пропадет у туристов, но тем не менее любое агентство будет договариваться с туристом для того, чтобы найти компромиссный вариант. Будут действовать фингарантии, но их на всех не хватит, и мы это понимаем", — сказал он.

СЛОЖНОСТИ ЕСТЬ НЕ У ВСЕХ

На сегодняшний день не все российские туроператоры испытывают подобные трудности. У тех, кто бронировал туры у других принимающих компаний, проблем не возникает.

"У туроператора Tez Tour в Греции действует собственный принимающий офис. В летнем сезоне-2021 компания уже активно встречает гостей. Туры предлагаются на базе рейсов национального авиаперевозчика Греции — авиакомпании Aegean Airlines. Вылеты выполняются по маршрутам Москва — Ираклион (Крит), Москва — Родос и Москва — Корфу", — сообщил агентству управляющий директор Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.

Кроме этого, продолжил он, с 24 июля туроператор предложит туры на Пелопоннес на рейсах авиакомпании NordStar.

"Что касается нашей компании, то у нас мизерное количество броней с Mouzenidis. Но, так как мы франчайзинговая сеть и находимся в плотном контакте со своими франчайзерами, которые оформляли туристов, то стараемся помочь им найти альтернативные варианты у других туроператоров", — сказал гендиректор сети "Магазин горячих путевок".

В "ТБГ и Горячие туры" выразили мнение, что данная ситуация несильно повлияет на рынок. "Греция в этом сезоне не является основным потоком для туристического рынка в связи с открытием Турции и Египта. Мы полагаем, что на туристическую отрасль данная ситуация сильно не повлияет", — добавила Луткова.

ВМЕШИВАЮТСЯ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКУ

Говоря о греческом направлении, некоторые российские туроператоры отмечают еще одну проблему — падение количества бронирований по Греции в связи завышенными ценами на авиаперелет. Власти Москвы уточнили правила работы кафе и баров с 19 июля

"Сейчас мы фиксируем самые высокие цены на перелеты в Грецию за всю историю наших путешествий в эту страну. Билеты доходят до 80 тысяч рублей в одну сторону. Все это из-за того, что нет чартеров и количество перевозки ограничено", — рассказали в одном из туроператоров.

Однако, в компании надеются, что после того, как с 24 июля будет увеличено количество рейсов из России в Грецию, ситуация стабилизируется. "Надеемся, что цены пойдут вниз, потому что перевозчики начинают снижать цены динамически, когда уменьшается спрос. И чем больше будет рейсов, тем ниже будут цены", — заключили в компании.