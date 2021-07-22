МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Российские туроператоры до конца года почти полностью закроют свои обязательства перед туристами из-за временного закрытия отдыха в Турции, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Эксперты выяснили, как россияне проводят летний отпуск

"Что касается обязательств текущего, 2021 года, которые образовались в основном из-за временного закрытия Турции, то они также будут практически полностью выполнены до конца этого года. По 70% таких туров люди либо уже съездили, либо съездят до конца этого года", — сказала Догузова.

По ее словам, по 30% обязательств туроператоры ведут работу с клиентами. "Мы исходим из того, что они будут выполнены: туристы либо совершат поездку в более поздние сроки, либо получат деньги", — указала руководитель ведомства.

Она добавила, что туристическая отрасль продолжает работать с учетом серьезных ограничений. "Вместе с тем, мы просим туроператоров и турагентов очень внимательно относиться к просьбам туристов, идти им навстречу, быть на связи и в первую очередь все усилия направить на исполнение текущих обязательств", — сказала Догузова. Турция может закрыть въезд для туристов

Глава Ростуризма отметила, что благодаря постоянной работе с отраслью, никто из крупных игроков не ушел с рынка. По ее словам, на текущий момент 80% туроператоров погасили большую часть своих долгов прошлого года, а 50% — полностью выполнили свои обязательства перед туристами. В результате объем долгов прошлого года сократился более чем в 6 раз, до 7 миллиардов рублей с 44 миллиардов.

"До конца года, по нашим расчетам, эта цифра сократиться еще на 3 миллиарда рублей. Часть обязательств приходится на пока еще закрытые страны Юго-Восточной Азии, Китая и Европы. Мы надеемся, что по мере открытия этих направлений обязательства также будут выполнены", — сказала Догузова.