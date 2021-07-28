МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Таиланд будет популярен у российских туристов после возобновления авиасообщения, но при этом нужно дождаться не только соглашения о взаимном принятии сертификатов о вакцинации от COVID, но и решения оперштаба, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.

Роспотребнадзор в понедельник вечером на своем сайте разместил информацию о том, что Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, как одного из шагов, необходимого для открытия границ и возобновления сообщения между странами.

"Таиланд – одно из популярных направлений отдыха для россиян и, хотя, сейчас формально въезд в страну возможен для граждан РФ, в том числе и с туристическими целями, блокираторами восстановления турпотока являются отсутствие прямого авиасообщения и требование к въезжающим в страну проходить обязательный двухнедельный карантин, во время которого еще будет нужно дважды сдать ПЦР-тест", — сообщили в пресс-службе туроператора TUI Россия.

Однако, в компании подчеркнули, что соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции будет недостаточно. "Необходимо решение оперштаба о восстановлении авиасообщения", — уточнили в TUI Россия.

Популярность Таиланда у российских туристов до закрытия границ отметили и в туроператоре Anex Tour. "Особенно это касается туристов из Сибирского и Дальневосточного федерального округов. Пхукет и Паттайя — основные курортные зоны, куда летали наши чартерные рейсы из более чем 20 городов. Спрос на Таиланд огромный был и будет после открытия страны", — рассказали в компании. Ростуризм продлевает окно продаж путевок в рамках кешбэка

Генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков рассказал агентству, что к осени — началу высокого сезона в стране — ожидается ослабления требований к приезжающим туристам. Возможно сокращение количества ПЦР-тестов, которых сейчас в общей сложности три, а также упрощение механизма получения разрешения на въезд в Таиланд через онлайн-систему консульства.

"Сейчас самым существенным препятствием для посещения российскими туристами Таиланда является отсутствие признания вакцины "Спутник V" тайской службой контроля за питанием и медикаментами и отказ в разрешении на въезд по сертификату вакцинации этим препаратом. В силу определенных обстоятельств регистрация российской вакцины затянулась. При этом взаимное признание сертификатов вакцинации станет логичным и очень важным шагом на пути открытия направления для наших соотечественников", — сказал Снетков.