КАЗАНЬ, 29 июл — ПРАЙМ. В Турции рассчитывают, что границы страны останутся открытыми для россиян, заявил в интервью РИА Новости старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз. В Сенате США требуют ввести новые санкции против "Северного потока-2"

"Мы, насколько это возможно, поддерживаем нормальный ритм жизни, предполагаем сценарий, при котором границы останутся открытыми", — сказал он.

При этом Кючюкйылмаз отметил, что политика разных стран из-за изменения ситуации с коронавирусом меняется стремительно.

"Были прогнозы, что будет снижение числа заражений благодаря ходу вакцинации, но из-за новых вариантов вируса – "дельта", "дельта плюс" – мы опасаемся, что пандемия вновь разгорится", — сказал он.

По его словам, в случае если ситуация станет опасной, действующие сейчас в Турции меры могут быть ужесточены.

"Но что-то определенное по конкретным мерам пока невозможно сказать", — подчеркнул советник турецкого президента.

Решение о возобновлении авиасообщения России с Турцией было принято во второй половине июня. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

Однако в последнее время в Турции растет число выявленных случаев коронавируса, суточный прирост увеличился с начала июля в 4,5 раза. На этом фоне глава турецкого союза инфекционистов Мехмет Джейхан призвал ужесточить меры по отношению к российским туристам.

Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун — с 29 апреля до 17 мая. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работали только на вынос и доставку. С 1 июля комендантский час в Турции был полностью отменен.