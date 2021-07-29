МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Текущим летом туроператоры не ожидают роста турпотока в Болгарию, самыми популярными направлениями в августе останутся Россия, Турция и Кипр. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на комментарий директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна. Названы города, в которые массово хотят переехать россияне

Он отметил, что в последнее время турпоток в Болгарию из России только снижался. "В текущем году наплыва российских туристов в страну также не ожидается", считает он.

"Потому что Болгария — это Черное море. Черное море есть и в России. Купальный сезон там достаточно короткий, почти совпадает с купальным сезоном в Сочи, то есть каких-то преимуществ, таких как в Египте и Турции в Болгарии нет: там не так много отелей по системе "все включено", — объяснил Мкртчян.

Он резюмировал, что самыми популярными направлениями среди россиян останутся курорты Краснодарского края и Крым, Турция и Кипр.