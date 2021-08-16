ХУРГАДА, 16 авг — ПРАЙМ. Российским туристам, которые возвращаются с египетского курорта Хургада, придется привыкнуть к целой череде досмотров в аэропорту, и хотя многие требования повторяют традиционные для аэропортов всего мира, например, извлечение ноутбуков из сумок для просвечивания, в целом система безопасности здесь все же гораздо более строгая, чем в других странах, убедилась корреспондент РИА Новости. АТОР ожидает трехкратного роста турпотока из России в Египет

Россия возобновила полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх 9 августа. Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта, в котором погибли 224 человека. Полеты в столицу Египта были возобновлены лишь в 2018 году, после усиления мер безопасности в каирском аэропорту, а договорится по полетам на курорты удалось только в апреле нынешнего года.

Сейчас каждому, кто вылетает из аэропорта Хургады, предстоит целый ряд проверок и досмотров, и туристы — не исключение. Так, не стоит далеко убирать паспорт, по крайней мере до посадки в самолет. Проверки документов начинаются уже у входа в здание аэропорта: здесь просят предъявить паспорт и билет на самолет. Посторонних людей, даже экскурсоводов, в здание аэропорта не пускают.

Спустя пару метров, как и во всех аэропортах, начинается сканирование багажа, но путешественников просят снять еще и обувь. Сотрудники аэропорта осматривают каждого пассажира с головы до ног. Тех, у кого имеются ноутбуки и прочие гаджеты, просят вынуть технику из сумки, иногда предлагают включить ее. Здесь же проведут проверку багажа на наличие взрывчатых веществ. После этого нужно сделать запись в специальном журнале и указать имя, фамилию, номер рейса и номер паспорта. В туриндустрии спрогнозировали, насколько снизится цена путевок в Египет

Проверки на этом еще не заканчиваются: безопасность полета превыше всего. У стойки регистрации туристам выдают посадочные талоны и миграционную карту, которую необходимо заполнить. Ее потом нужно будет предъявить на следующем за регистрацией паспортном контроле, за которым будет еще один, с проверкой визы. После регистрации россияне уходят в отдельный коридор.

ПРОВЕРКА НА ПОВТОРЕ

Забота о безопасности на этом не заканчивается: после регистрации вылетающих в Россию ждет еще один, традиционный для аэропортов досмотр ручной клади, и снова придется разуться. Затем сотрудники аэропорта тщательно осматривают пассажиров. Еще один осмотр ждет технику и гаджеты, которые снова проверят на наличие взрывчатых веществ. Здесь также нужно сделать запись в специальном журнале. И только после этого туристы могут пройти в зал ожидания.

Перед вылетом ручную кладь снова ждут тщательные проверки, при которых придется вынуть из сумок все свои вещи. Этот досмотр проходит под контролем российских специалистов. Перед трапом еще две проверки документов, на которых все строгости заканчивается и туристы занимают свои места в самолете.

Требования аэропорта, безусловно, являются строгими, однако, вспоминая похожий рейс из Шарм-эш-Шейха шесть лет назад, который вдруг пропал с радаров, понимаешь: все эти меры — для безопасности. А российского туриста никакая проверка не остановит и настроение после хорошего отдыха не испортит.