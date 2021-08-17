МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Иностранных туристов, посетивших Россию за первое полугодие 2021 года, стало в разы меньше — всего 64,4 тысячи человек вместо почти двух миллионов человек за аналогичный период в 2019 году, то есть почти в 31 раз меньше, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные ФСБ.

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Турпоток в этом году также обеспечивали граждане ОАЭ (8,8 тысяч человек), Турция (7,3 тысяч), Германия (6,7 тысяч), Сербия (3,2 тысячи) наравне с Индией (тоже 3,2 тысячи), Казахстан (2,4 тысячи.), Армения (1,9 тысяч.), Катар (1,6 тысяч) и Южная Корея (1,3 тысяч).

Турпоток из России, как отмечают в АТОР, тоже сократился: россияне совершили 6,7 миллионов поездок в зарубежные страны, что 15,4% меньше, чем за тот же период 2020 года, и на 68% меньше, чем в 2019 году (за аналогичные сроки).