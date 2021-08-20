ФАС получила заявку "Шереметьево" на покупку туроператора
ФАС получила заявку "Шереметьево" на покупку 75% туроператора "Библио Глобус"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство аэропорта "Шереметьево" о покупке 75% туроператора "Библио Глобус", говорится в сообщении на сайте ведомства.
"В Федеральной антимонопольной службе на рассмотрении находится ходатайство АО "Международный аэропорт Шереметьево" о приобретении 75% долей в уставном капитале ООО "Туроператор БГ", — отмечается в сообщении.
О планах "Шереметьево" приобрести 75% туроператора "Библио Глобус" 12 августа сообщила директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова. По ее словам, завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 года. Ее финансовые условия не раскрываются.
https://1prime.ru/tourism/20210820/834492797.html
Читайте главные экономические новости ПРАЙМ ВКонтакте