МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство аэропорта "Шереметьево" о покупке 75% туроператора "Библио Глобус", говорится в сообщении на сайте ведомства. Посол Египта анонсировал рост перевозок россиян на курорты

"В Федеральной антимонопольной службе на рассмотрении находится ходатайство АО "Международный аэропорт Шереметьево" о приобретении 75% долей в уставном капитале ООО "Туроператор БГ", — отмечается в сообщении.

О планах "Шереметьево" приобрести 75% туроператора "Библио Глобус" 12 августа сообщила директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова. По ее словам, завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 года. Ее финансовые условия не раскрываются.