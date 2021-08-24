МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Россия вновь заняла первое место по количеству граждан, отдыхающих в Турции по сравнению с другими странами, пишет РБК, ссылаясь на данных Министерства культуры и туризма республики. Россиян научили, как получить настоящую выгоду от акций в супермаркете

По данным ведомства, с января по июль 2021 года более 1,55 миллиона российских граждан посетили турецкие курорты.

Половина этих путешественников (807,7 тысяч человек) посетила страну в июле, когда Москвой были сняты ограничения на полеты в Турцию.

Первое место по турпотоку в первом полугодии занимала Украина. Тогда Турцию посетило 772,4 тысячи украинских граждан. А Россия в тот период была на втором месте (746,7 тысячи туристов).