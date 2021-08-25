МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Закон о выдаче иностранным туристам виз в Россию на полгода при наличии брони вступает в силу в среду. Как ожидают опрошенные РИА Новости участники рынка, это поможет увеличить туристический поток в страну. Путин призвал настойчиво и уважительно убеждать россиян прививаться

Изменения в законе "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" были подписаны президентом страны Владимиром Путиным в мае этого года. Новый закон разрешает выдавать полугодовые туристические визы для граждан всех стран вне зависимости от визовой политики этих государств в отношении россиян.

Ранее для въезда в Россию иностранцы могли получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, какого срока визы выдают страны их гражданства, то есть на принципах взаимности.

Для получения визы необходимо предоставить подтверждение о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином реестре туроператоров, либо о бронировании места в гостинице из единого перечня классифицированных гостиниц.

Кроме того, для оформления туристической визы заявитель должен предоставить паспорт, заполненную визовую анкету, две фотографии и оплатить консульский сбор, который зависит от страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. По его словам, Россия может предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. В конце июня замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил РИА Новости, что выдача электронных виз для "вакцинного туризма" в Россию пока не обсуждается. По его словам, когда оперштаб примет решение о возобновлении выдачи электронных виз, тогда она будет введена для всех категорий, а не только для туристов, желающих вакцинироваться.

Иностранным туристам с 25 августа начнут выдавать российскую визу на полгода, но для этого им необходимо забронировать жилье из единого перечня классифицированных гостиниц или предъявить приглашение от туроператора, который числится в специальном едином реестре. До этого времени виза выдавалась на срок до одного месяца. Соответствующий закон в мае подписал президент России. Рубль укрепляется на росте рынка нефти

"Поток туристов увеличится, потому что у туристов есть заинтересованность пробыть в России подольше. Кто-то приезжает к друзьям, кто-то по работе, а кто-то путешествовать. А Россия большая, и за месяц ее не увидеть. В эпоху коронавируса это решение, конечно, в основном на перспективу и на будущие связи и развитие туризма", — сказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, в свою очередь, отметил, что сейчас ситуация с въездным туризмом в России катастрофическая. "Въездной турпоток в первом полугодии 2021 года сократился на 80% по сравнению с тем же периодом 2020-го и почти на 97% допандемийного 2019-го. В этой ситуации упрощение визового режима – решение абсолютно логичное", — уточнил он.

Игнатьев также отметил, что РСТ давно выступает за отмену принципа взаимности в сфере визовых формальностей.

"Если из какой-либо страны в Россию идет стабильный турпоток или мы хотим его стимулировать, надо упрощать или отменять визовый режим с этим государством, не дожидаясь взаимности. Ведь это реальные валютные поступления – до миллиарда долларов в месяц, как было до пандемии", — добавил глава союза.