МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российские гостиницы не готовы перейти на "все включено", заявил газете "Известия" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Доля евро достигла максимума в глобальных платежах с февраля 2013 года

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее заявила, что в следующем году в пилотном режиме будет запущена классификация отелей по стандартам "все включено" и "ультра все включено".

Новые гостиничные стандарты не получат широкого распространения в России, спрогнозировал Вадим Прасов. По его словам, что система классификации работает только при большом объеме номерного фонда.

"В мини-отелях на 20, 30, 50 номеров этот формат финансово неоправдан и неэффективен", — сказал он. "Сегодня в России лишь 100-150 отелей используют формат all inclusive", — заметил вице-президент федерации.

"Перейти на систему all inclusive готовы только отели в курортных зонах России", — рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

Формат "все включено" требует большего количества сотрудников, объяснил Прасов. Кроме того, клиентов в российском all inclusive ждут "заоблачные" цены на еду из-за высокой себестоимости локальных продукции, подытожил эксперт.