МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Жители Дальнего Востока не допустят небрежности к туристическим местам своего округа, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Когда мы говорим про увеличение турпотока, мы, конечно же, помним про стандарты сервиса и безопасности, которые вынуждены подстраивать природу под запросы путешественника. И здесь надо отдать должное людям, которые любят свою землю и не допустят небрежного отношения к тем же тропам, особенно на территории нацпарков, даже ради больших денег", — сказала Ломидзе.

Она отметила, что иногда, когда речь заходит о том, что нужно что-то изменить для удобства туристов на Дальнем Востоке, со стороны местных жителей возникает недопонимание. Глава АТОР также заметила, что на Дальнем Востоке с осторожностью относятся к туристам из отдаленных от округа регионов.

"Да, именно Москва и Санкт-Петербург являются основными поставщиками туристов, но при этом в округе охотнее ориентируются на соседние и ближайшие регионы. Транспортная доступность их более высока, и туристам не надо тратить семь-восемь часов на перелет", — сообщила она.

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