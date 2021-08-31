Ассоциация туроператоров России обеспокоена последствиями увеличения турпотока на Дальнем Востоке
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Жители Дальнего Востока не допустят небрежности к туристическим местам своего округа, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Когда мы говорим про увеличение турпотока, мы, конечно же, помним про стандарты сервиса и безопасности, которые вынуждены подстраивать природу под запросы путешественника. И здесь надо отдать должное людям, которые любят свою землю и не допустят небрежного отношения к тем же тропам, особенно на территории нацпарков, даже ради больших денег", — сказала Ломидзе.
Она отметила, что иногда, когда речь заходит о том, что нужно что-то изменить для удобства туристов на Дальнем Востоке, со стороны местных жителей возникает недопонимание. Глава АТОР также заметила, что на Дальнем Востоке с осторожностью относятся к туристам из отдаленных от округа регионов.
"Да, именно Москва и Санкт-Петербург являются основными поставщиками туристов, но при этом в округе охотнее ориентируются на соседние и ближайшие регионы. Транспортная доступность их более высока, и туристам не надо тратить семь-восемь часов на перелет", — сообщила она.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
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https://1prime.ru/tourism/20210831/834557752.html