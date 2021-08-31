МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Туротрасль России выступает за продление выдачи равнозначного тура за отмененную из-за пандемии поездку, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. МИД предупредил россиян о возможных трудностях при поездках за рубеж

"Оптимальной мерой поддержки было бы продление постановления правительства №1073 (возможность получить равнозначный тур за отмененную из-за пандемии поездку, сейчас такую путевку можно получить до конца 2021 года — ред.). Больше ничего не нужно. Авиакомпаниям разрешили не возвращать деньги пассажирам и использовать ваучеры до 2023 года. Было бы хорошо, если бы подобное было позволено и туротрасли", — сказала Ломидзе.

По данным Ростуризма, в настоящее время задолженность туроператоров перед путешественниками составляет около 7 миллиардов рублей.

"Но сегодня вопрос не в том, смогут ли туроператоры вернуть эти деньги. Некоторые туристы не хотят денег, им нужен тот продукт, за который они заплатили. Они понимают, что вернув деньги, уже не смогут купить тот же тур. Стоимость зарубежного отдыха, за исключением Турции, заметно подорожала по сравнению с 2019 годом", — добавила она.

КЕШБЭК НУЖНО ПРОДОЛЖИТЬ

Говоря об осеннем этапе кешбэка, глава АТОР сообщила, что эта мера поддержала бронирования, но в условиях волнообразно вводимых ковидных ограничений спрос на туры на осень в июне и июле был крайне слабым. Какие страны станут самыми привлекательными для россиян в бархатный сезон

"Кешбэк не сделал погоды в продажах. Продление окна продаж по четвертой акции кешбэка поддержало бронирования. И все же спрос на нее не слишком высок по сравнению с весенне-летней акцией. Доля проданных туров с кешбэком составляет 5-7% от проданных туров на октябрь-декабрь", — пояснила она.

Глава АТОР отметила, что в целом акция себя зарекомендовала с положительной стороны. "Очень многие регионы за счет кешбэка получили по 20-25% дополнительного турпотока. У этой акции есть и положительная оценка со стороны президента страны", — сказала Ломидзе.

"Звучали мнения, что ее нужно расширить на весь год. Но я думаю, что все же не стоит в нее включать июль-август, это ведь пик сезона, точно так же, как и новогодние праздники. Мера себя не исчерпала, и пользоваться ею нужно так же, как раньше", — пояснила исполнительный директор ассоциации.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.