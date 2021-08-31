МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) полагает, что показатели по турпотоку в летнем сезоне 2021 года будут примерно на 20% лучше предыдущего, но на 10% ниже уровней 2019 года, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе. В АТОР назвали лучший способ компенсировать отмененные туры

"Краснодарский край, Крым, Калининград, Санкт-Петербург, Алтай и Тюмень – вот лидеры летнего сезона. Краснодарский край впереди, даже несмотря на все запреты местных властей. Говоря в целом о показателях, мы очень надеемся, что за сентябрь они дотянут до результатов 2019 года, но пока имеем в минусе 30% от него. Мы видим, что летний сезон в этом году будет лучше, чем в 2020 году, скажем, где-то на 20%", — сказала Ломидзе.

Она отметила, что хорошие показатели демонстрирует Крым, который за семь месяцев принял 5,7 миллиона туристов, что на 27% выше аналогичного периода 2019 года. Большие планы у Калининграда, который в 2021 году могут посетить 2 миллиона туристов, тогда как в прошлом году их было 1,3 миллиона.

Россияне, по словам исполнительного директора ассоциации, стали лидерами на турецком рынке: эту страну, по данным на конец июля, посетили 1,5 миллиона соотечественников, причем 800 тысяч из них приехали только в июле. "В августе, как мы оцениваем, было еще больше", — уточнила глава АТОР. Названы две главные проблемы туризма в регионах

Она также отметила, что спрос превышает предложение и по турам на египетские курорты, куда с 9 августа 2021 года было возобновлено регулярное авиасообщение. "Все самолеты, тем не менее, были загружены. Стоимость недельных туров на одного человека составляла порядка 50-60 тысяч рублей", — указала Ломидзе.

"Но цены могут снизиться на 20-25%, благодаря тому, что уже более 40 городов получили разрешения на полеты в Египет. Однако все еще спрос на поездки в Египет выше, чем предложение. Все ожидают возобновление чартеров. Полагаю, что решение по ним может быть принято уже в осеннем сезоне", — пояснила руководитель объединения.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.