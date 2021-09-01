МАЛОВИДНОЕ (Бахчисарайский район, Крым), 1 сен — ПРАЙМ. Туристический поток в Крым по итогам восьми месяцев 2021 года превысил 7,2 миллиона человек, что соизмеримо с наилучшим годовым показателем за весь постсоветский период, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Туристический поток в Крым за восемь месяцев составил 7,2 миллиона человек, по сравнению с прошлым годом на 24% больше", — сказал Аксенов журналистам.
Только летом в Крыму отдохнуло порядка 5 миллионов человек, добавил он.
По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов, в 2019 году — около 7,5 миллиона человек — максимальный показатель за постсоветский период.
https://1prime.ru/tourism/20210901/834570415.html
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