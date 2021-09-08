ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока повторно включен в перечень пунктов пропуска по электронной визе, что упростит въезд иностранцев в Россию через воздушную гавань Приморья, сообщает авиаузел. Россияне стали меньше пить водку

"Международный аэропорт Владивосток сообщает о повторном включении в перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации. Принятое решение упростит въезд для иностранных граждан в Россию через воздушную гавань Приморья", — говорится в сообщении.

Упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток начал действовать с августа 2017 года. Иностранные туристы могли прибыть на Дальний Восток по электронной визе через аэропорты, морские и железнодорожные пункты пропуска, оформив визу по интернету, 29 августа 2019 года воздушная гавань торжественно встретила 100-тысячного туриста, оформившего электронную визу для посещения столицы Дальнего Востока. В прошлом году аэропорт был исключен из списка пунктов пропуска по электронной визе, информирует авиаузел.

Возвращение упрощенного визового режима облегчит въезд в Россию через Владивосток иностранным гражданам 52 стран, в том числе Индии, КНР, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Саудовской Аравии, Турции и других, перечень которых утверждён правительством РФ.

"Иностранные туристы смогут прибывать в воздушную гавань Приморья по электронному документу, предварительно оформив его на специальном созданном сайте МИД или с помощью мобильного приложения. Оформление визы будет происходить однократно с разрешенным сроком пребывания на территории России до 16 суток", — сообщает воздушная гавань.