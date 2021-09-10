МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Россияне весной-летом увеличили спрос на товары для туристических походов: продажи палаток выросли на 57%, а спальных мешков — на 28%, сообщили РИА Новости в пресс-службе "СберСтрахование". Эксперт назвал привычки, которые стоит перенять у успешных бизнесменов

"Закрытые границы и коронавирусные ограничения сделали походы популярным видом отдыха. Летом 2021 года спрос на туристическое оборудование возрос, выяснили "СберСтрахование", ЮКаssа и аналитический ресурс "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", — отметили в "СберСтрахование". Отмечается, что туристы активно запасались и спреями от насекомых. Объем их продаж летом вырос на 67% по сравнению с 2020 годом.

Летом любители палаток, нетронутой природы и песен у костра покупали в основном мелкое туристическое оборудование. Например, объемы продаж горелок, по данным "Чек Индекса", летом 2021 года выросли почти на треть — на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, канов — на 45%, трекинговых ботинок — в 2,2 раза.

"Примечательно, что самое основное — палатки и спальные мешки — поклонники такого вида отдыха закупили еще весной. За март-май 2021 года продажи палаток в натуральном выражении выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спальных мешков — на 33%", — отметили в компании. Вместе с объемами продаж аналитики отметили увеличение суммы средних чеков. Финансист рассказал о скором спросе на валюту

Например, на каны россияне сейчас тратят в среднем 690 рублей, что на 14% больше, чем прошлым летом, на трекинговые ботинки — 4,8 тысячи рублей, что на 5% дороже, на палатки — 4,8 тысячи рубля, на 31% больше, на спальные мешки — 1,8 тысячи рублей, что на 35% выше. В целом средний чек на туристическое оборудование, по данным ЮКаssа, вырос этим летом на 12% год к году и составил 9 тысяч рублей.

"Самыми большими любителями походов оказались жители Санкт-Петербурга — именно они чаще всех в стране покупают туристические принадлежности. А лидером по величине среднего чека стала Калмыкия: жители республики тратят на походное снаряжение в среднем 17,8 тысячи рублей", — добавили в "СберСтраховании".