МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ростуризм вместе с регионом займется разработкой туристических маршрутов, включая посещение уникальных вулканов и природных точек притяжения Камчатки, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки на полуостров. Туркомпании рассказали о планах на Новый год

"Для диверсификации туристических потоков Ростуризм вместе с регионом займется разработкой туристических маршрутов, включая посещение уникальных вулканов и природных точек притяжения Камчатки с использованием автомобильного и морского транспорта: это и популярные джип-туры, и морские экскурсии, включая круизы, и возможности для отдыха недалеко от Петропавловска-Камчатского", — сообщили в ведомстве.

Догузова провела рабочую встречу с представителями авиакомпании "Витязь-Аэро", осмотрела строящийся отель "Шале" и уже работающий гостиничный комплекс "Лагуна", а также встретилась с предпринимателями, которые получили гранты Ростуризма и начали реализацию своих проектов.

"Догузова обсудила с представителями "Витязь-Аэро" текущую ситуацию с пассажирскими авиаперевозками на Камчатке. На сегодняшний день проверка Росавиации по факту авиакатастрофы завершена. По словам представителей авиакомпании, выявленные нарушения оперативно устранены. Догузова выразила надежду на скорейшее возобновление работы авиаперевозчика с соблюдением всех необходимых мер безопасности", — указали в пресс-службе. Россияне покупают больше товаров для турпоходов

По словам руководителя Ростуризма, вертолетные экскурсии являются важной частью отдыха и путешествий по Камчатке — в то же время нужно параллельно развивать больше вариантов и возможностей для отдыха и без использования авиации.

По итогам поездки она отметила, что ключевым фокусом развития туризма на полуострове в ближайшее время должна стать инфраструктура, с которой турист сталкивается сразу по прилету, поэтому в первую очередь сам Петропавловск-Камчатский требует серьезной работы по благоустройству и созданию туристически привлекательной городской среды. "Здесь очень не хватает комфортных точек притяжения для туристов, где сосредоточена вся необходимая инфраструктура: музеи, сувенирные магазины, кафе, рестораны и, конечно же, качественных средств размещения", — уточнили в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве отметили, что такие места как Халактырский пляж, где свой проект реализует один из победителей грантового конкурса, нуждаются в едином концептуальном туристическом мастер-плане, чтобы задать правильное развитие этого места на годы вперед без вреда для природы и с возможностью проводить время на пляже круглый год. "По словам Зарины Догузовой, такой мастер-план для Халактырского пляжа должен быть создан уже в следующем году", — рассказали в Ростуризме.