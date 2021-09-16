СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Крым в 2021 году планирует принять рекордное число туристов за весь постсоветский период, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Эксперты объяснили, почему в Турции отдыхать дешевле, чем в России

"Мне кажется, что в этом году мы превысим показатели по туристическому потоку 2019 года, который считается рекордным за весь постсоветский период", — сказал Волченко в беседе с журналистами.

По словам министра, загрузка отелей и гостиниц Крыма в июле и августе достигала 100%, а аэропорт Симферополя принял 5 миллионов туристов на четыре месяца раньше, чем обычно.

При этом для региона важен не количественный показатель, а качественный, безопасность гостей и жителей Крыма остается на первом месте, подчеркнул Волченко. Для обеспечения безопасного отдыха министерство контролирует объекты туристической сферы на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора, а в период высокого курортного сезона мониторинг был усиленуточнил он.

"Результатом этой совместной работы стало то, что несмотря на рекордные показатели высокого курортного сезона, особенно в летние месяцы, отели и санатории отработали без серьезных нарушений, не допустив вспышек новой коронавирусной инфекции", — подытожил Волченко.