МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Туриндустрия предлагает отказаться от идеи регулирования цен в гостиницах РФ во время крупных мероприятий, поскольку есть иные способы избежать повышения стоимости размещения в этих случаях, заявил почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько во время пресс-конференции. Туроператоры рассказали о планах россиян на ноябрьские праздники

Представители 17 крупнейших общественных объединений предпринимателей в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, защиты малого бизнеса направили в понедельник главе правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой не поддерживать подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России законопроект о регулировании цен в отелях во время крупных международных мероприятий.

"Существуют простые правила проведения конгрессов, чтобы избежать повышения цен на услуги отелей, чтобы этого не было, как происходит в отдельных случаях. Первое правило — проводить форумы и крупные мероприятия для состоятельной аудитории в городах с большим количеством гостиниц уровня пять звезд, бизнес-класса. Второе — проводить мероприятия в низкий туристический сезон. И еще одно пожелание — объявлять как можно раньше даты проведения мероприятий, чтобы максимально увеличить глубину бронирований", — сказал Шпилько.

Он отметил, что практика показывает: соблюдение этих правил резко ограничит возможность увеличения стоимости проживания в период проведения крупных международных мероприятий, и без ущерба для отельеров. Шпилько, в частности, привел примеры проведения крупных международных мероприятий в других странах и цены на отели в этот период. В Крыму ожидают рекордного турпотока по итогам года

Почетный президент РСТ уточнил, что сейчас при бронировании на даты низкого сезона, например, на середину ноября, свои услуги в Лондоне предлагают 156 пятизвездочных отелей, в Пекине – 94, в Париже – 96, в Сингапуре – 52, в Нью-Йорке – 53. А в Санкт-Петербурге на этот же период размещение предлагают лишь 24 таких отеля, в Сочи – шесть, а во Владивостоке – всего один. При этом Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится на пике туристического сезона — в период "белых ночей", обратил внимание он.

Представители туриндустрии отмечали, что введение прямого регулирования цен на гостиничные услуги может стать нежелательным для инвесторов прецедентом. Ведь, с одной стороны, в России реализуется нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", а с другой – возникают законодательные инициативы, направленные на снижение эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию гостиниц.

Глава Ростуризма Зарина Догузова на сессии Восточного экономического форума поддержала позицию бизнеса. Она отметила, что ценообразование на рынке гостиничных услуг должно происходить в условиях конкуренции и рыночных отношений. Догузова также подчеркнула, что Ростуризм против вмешательства в этот процесс.