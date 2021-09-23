МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Для туристов из России в декабре может открыться Индонезия, пишут "Известия" со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ). По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, открытие направления затягивается из-за того, что прямых рейсов в Индонезию из России пока нет, и о восстановлении авиасообщения придется еще договариваться.

Издание также ссылается на посольство РФ в Джакарте, в котором газете заявили, что вакцинированные "Спутником V" смогут беспрепятственно приехать в Индонезию, если она откроется.

Как пишут "Известия", с 15 сентября Джакарта разрешила посещать республику приезжающим с бизнес-визой и визой ограниченного пребывания при наличии сертификата о полной вакцинации и соблюдении восьмидневного карантина по прибытии.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, с которым беседовали "Известиям", о восстановлении туров в Индонезию не может быть речи, пока не будет решения Оперштаба о возобновлении прямого авиасообщения с этой страной.