МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глубина бронирований путевок из России на курорты Египта достигает февраля, но более активно путешественники приобретают туры на ноябрьские праздники и Новый год, высокий рост продаж ожидается в октябре, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли. Россия увеличивает число рейсов на курорты Египта

"Спрос на Египет со стороны россиян можно охарактеризовать как высокий и активный. Глубина бронирований достигает Нового года. Самые активные запросы сейчас идут на даты школьных каникул в октябре и ноябре. В день приходит по 100-150 заявок на туры в Египет. Прогнозируем, что с расширением собственной полетной программы количество таких заявок удвоится", — рассказали в пресс-службе "Интуриста".

В Tez Tour, в свою очередь, отметили, что глубина бронирований достигает февраля, кроме этого, заметен постепенный рост числа заявок на новогодние даты. "Tez Tour фиксирует единичные бронирования на ноябрьские праздники. Так как основной спрос в текущем сезоне приходится в среднем на период за две-четыре недели до вылета, более активно заявки на предстоящие праздники с высокой долей вероятности начнут поступать в начале-середине следующего месяца", — уточнили в туроператоре.

О высоком спросе на направление рассказали и в "TUI Россия", отметив, что заявки от путешественников есть даже на февраль и март 2022 года.

"Во многом спрос "на глубину" стимулирует акция туроператора "Раннее бронирование", по которой туристы оформляют тур с первым взносом всего 3 тысячи рублей и скидками от отелей до 50%", — пояснили в компании.

ЧТО С ЦЕНАМИ?

В Tez Tour указали, что сейчас наблюдается активный рост цен на проживание в египетских отелях, что, по их мнению, вполне ожидаемо после возобновления прямого авиасообщения с курортами, так как российский рынок является одним из ключевых для этой страны, в особенности для региона Шарм-эш-Шейх. Россияне забронировали туры в Доминикану на три месяца вперед

"Цены на авиаперевозку существенно не изменились, несмотря на последнее и предыдущее увеличение числа авиарейсов. Если сравнить цены на рынке, то можно увидеть, что стоимость авиабилета в составе полного пакета услуг бывает в два раза ниже, чем аналогичного из свободной продажи. Только возобновление чартерных полетных программ приведет Египет к той ценовой политике, которая соответствует данному направлению", — продолжили в туроператоре.

В Tez Tour отметили, что сейчас, по их мнению, цены на перелет завышены примерно в 1,5-2 раза. Забронировать недельный тур с проживанием в отеле четыре звезды на "все включено" можно от 37,3 тысячи рублей на человека.

Путевка в Шарм-эш-Шейх на неделю у "TUI Россия" на 28 сентября в отель три звезды с питанием "все включено" для двоих обойдется 67,5 тысячи рублей, четырехзвездочный отель — от 78,5 тысячи, пятизвездочный — от 80,3 тысячи рублей. В Хургаду, на тех же условиях, туры начинаются от 72 тысяч рублей.

Как сообщили в Anex Tour, цена на тур на семь ночей из Москвы начинается от 102 тысяч рублей на двоих с заездом в отель пять звезд на "все включено" в первой половине октября с перелетом Egypt air. Тур на девять ночей с перелетом Azur air в пятизвездочный отель на "все включено" начинается от 126 тысяч рублей на двоих с вылетом 3 октября.