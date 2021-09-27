МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Власти Вьетнама, этой популярной пляжной страны среди российских туристов, планируют открыть остров Фукуок и провинцию Кханьхоа для иностранных путешественников с 20 ноября. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Посол республики в Москве Данг Минь Кхой в интервью РИА Новости рассказал, что "в настоящее время Вьетнам планирует постепенно открывать туристическую отрасль для иностранных туристов, при этом приоритет будет отдаваться российским туристам с ноября 2021 года на острове Фукуок. После этого мы рассмотрим возможность открытия туристических зон в некоторых других местах". Стало известно, какое направление откроют для российских туристов зимой

На сайте АТОР россиянам напомнили о том, что с 20 ноября 2021 года по 20 марта 2022-го иностранцы будут иметь возможность прилететь на Фукуок только в рамках пакетных туров. Самостоятельных путешественников пускать в страну пока что не будут. Сообщается, что остров будет принимать от трех до пяти тысяч отдыхающих в месяц, с 20 марта по 20 июня 2022 года — от пяти до десяти тысяч человек ежемесячно.

Помимо этого, с конца ноября планируется открытие провинции Кханьхоа. При этом прибывшие с ноября до конца 2021 года иностранцы должны будут останавливаться на изолированных пляжных курортах на Лонг-Бич на полуострове Камрань. С января по март путешественникам будет разрешено посещать больше туристических мест на островах в заливе Нячанг.