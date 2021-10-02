МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эмануэль Макрон сообщил главе Туниса Кейсу Саиду, что решение по ужесточению правил выдачи виз гражданам Туниса может быть изменено, сообщили в пресс-службы президента Саида. Тунис ожидает беспрецедентного падения экономики

Утверждается, что президент Туниса выразил сожаление в связи с решением Франции об ужесточении визового контроля для граждан Туниса, желающих улететь во Францию. Макрон в ответ заверил, что данные меры могут быть пересмотрены.

Как отметил глава Туниса, "проблему незаконной эмиграции можно решить только при новом подходе". По его словам, пути решения будут определены после формирования нового правительства государства.

Главы государств также обсудили подготоку к саммиту франкоязычных стран в Тунисе.

Лидеры двух государств в ходе разговора также затронули тему подготовки саммита франкоязычных стран в Тунисе.

Ранее 28 сентября представитель французского правительства Габриэль Атталь сообщил, требования по получению виз для граждан Марокко, Алжира и Туниса ужесточаются.