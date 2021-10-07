МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российские туристы не смогут отправиться в Индию с 15 октября, дня, когда страна возобновляет прием туристов, потому что у России и Индии пока нет чартерного сообщения, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Министерство внутренних дел Индии в четверг сообщило, что решило начать выдачу новых туристических виз для иностранцев, прибывающих в Индию чартерными рейсами, с 15 октября 2021 года. Иностранные туристы, въезжающие в Индию рейсами, отличными от чартерных самолетов, смогут сделать это только с 15 ноября 2021 года по свежим туристическим визам.

"То, что страна начинает принимать туристов — это хорошо, но если говорить в контексте нашего рынка, то это ничего не дает. У нас открыто авиасообщение с Индией. Страна не закрыта со стороны России. Но на данный момент это авиасообщение только регулярное, а индийские новости, в первую очередь, касаются чартерных рейсов. А чтобы из России были организованы чартеры, нужно соответствующее разрешение", — сказала Ломидзе уточнив, что сейчас чартеры из России летают только в Турцию, Доминикану и Албанию.

"Правда есть сообщение индийских властей о том, что с 15 ноября будут принимать туристов и на регулярных рейсах, но пока я бы воздержалась от каких-либо прогнозов на такой период. Напомню один яркий пример — Израиль, который собирался открываться в июле, а потом закрылся совсем. Сейчас он собирается открываться в конце октября и это по-прежнему под вопросом, поэтому говорить о каком-то потенциальном спросе на период с 15 ноября, когда наши смогут добираться туда на регулярных рейсах, пока очень рано", — пояснила глава АТОР.

Ломидзе отметила, что если рассматривать Индию как пляжное туристическое направление, то востребован у россиян там в основном был штат Гоа, и только туда летали чартеры. "Это было хорошее зимнее направление, достаточно стабильное. Несопоставимое по потокам, например, с Таиландом или Вьетнамом, но имело своего потенциального клиента и несколько десятков тысяч человек туда выезжало в течение зимнего сезона", — указала она.

Глава ассоциации также сообщила, что на продажи и желание россиян отправиться на отдых в Индию может оказать влияние индийский штамм коронавируса. "Пока сложно говорить, что будет с продажами и захотят ли туда полететь туристы, особенно, если учитывать, что мы много говорили о том, что в России бушует индийский штамм, вряд ли туристы поверят, что в Индии он уже не бушует", — заключила она.