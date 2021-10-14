МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российские туроператоры начали оперативную подготовку к выставлению полетных программ в Египет в связи с возобновлением на курорты страны чартерных рейсов из России, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли. Россия снимает ряд ограничений на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Россия с 9 ноября снимает ограничения на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение, сообщили ранее журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"В связи с решением оперштаба о снятии ограничений на выполнение регулярных и чартерных авиаперелетов на курорты Египта Tez Tour начал оперативную подготовку к выставлению собственной полетной программы на направлении. Туроператор планирует выполнение рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и регионов России и рассматривает возможность выполнения ежедневных полетов на бортах авиакомпании iFly и ряда авиакомпаний-партнеров", — указали в этом туроператоре.

Туроператор "TUI Россия" также готовится поставить собственные полетные программы из Москвы и других городов России на египетские курорты. "С 9 ноября будем готовы полететь, приступаем к формированию полетных программ из Москвы и регионов. В ближайшее время опубликуем туры на сайте", — отметили в туркомпании.