МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Правительство России одобрило изменения в положение о Федеральном агентстве по туризму, согласно которым агентство может установить порядок ведения реестра организаций, проводящих аттестацию инструкторов-проводников, сообщается на сайте кабмина. Россиянам рассказали, куда полететь на Новый год за две тысячи рублей

"О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве по туризму… Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект постановления наделяет Федеральное агентство по туризму полномочиями по утверждению порядка ведения реестра организаций, ответственных за проведение аттестации инструкторов-проводников, формы нагрудной идентификационной карточки инструктора-проводника, перечня оборудования и снаряжения, необходимого для проведения аттестации по соответствующим категориям и видам туристских маршрутов, а также порядка размещения сведений о национальных туристских маршрутах и об экскурсоводах или о гидах-переводчиках, прошедших необходимый экзамен на официальном сайте агентства в интернете.