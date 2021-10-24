Кабмин одобрил изменения в положение о Федеральном агентстве по туризму
Правительство РФ одобрило изменения в положение о Федеральном агентстве по туризму
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Правительство России одобрило изменения в положение о Федеральном агентстве по туризму, согласно которым агентство может установить порядок ведения реестра организаций, проводящих аттестацию инструкторов-проводников, сообщается на сайте кабмина.
"О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве по туризму… Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект постановления наделяет Федеральное агентство по туризму полномочиями по утверждению порядка ведения реестра организаций, ответственных за проведение аттестации инструкторов-проводников, формы нагрудной идентификационной карточки инструктора-проводника, перечня оборудования и снаряжения, необходимого для проведения аттестации по соответствующим категориям и видам туристских маршрутов, а также порядка размещения сведений о национальных туристских маршрутах и об экскурсоводах или о гидах-переводчиках, прошедших необходимый экзамен на официальном сайте агентства в интернете.
https://1prime.ru/tourism/20211024/835024968.html
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