МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Спрос на путешествие за рубеж на период нерабочих дней увеличился на 25%, на первом месте — Египет, за ним Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Египет лидирует, на втором месте — Турция, на третьем — ОАЭ. Динамика за последние несколько дней +20-25%. Резкий прирост заметен после указа мэра Москвы. Я думаю, динамика будет увеличиваться", — сказала Ломидзе.

Глава АТОР уточнила, что спрос вырос не только на даты заездов с 30 октября по 7 ноября, но и на ближайшие дни. "Это спрос на заезды на период с 25-26 октября и, безусловно, включая ноябрьские праздники", — пояснила она.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни в целях борьбы с коронавирусом. При этом некоторые регионы РФ вводят нерабочие дни раньше. В Москве они устанавливаются с 28 октября по 7 ноября.