МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чартеры на курорты Египта из России позволили снизить стоимость туров на 20%, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Как изменятся цены на отдых в Турции в 2022 году

РФ с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эш-Шейх — из городов, где возобновлено международное авиасообщение.

"Снижение цен на чартерных программах в Египет в среднем составляет 20%. У некоторых туроператоров даже больше. Возможно, будет и дальнейшее снижение. Это будет зависеть от конъюнктуры спроса", — сказала Ломидзе.

Глава ассоциации отметила, что недельный тур на одного, в зависимости от города вылета, в трехзвездочную гостиницу начинается от 30-40 тысяч рублей на "все включено".

Российские туроператоры ранее сообщали РИА Новости, что уже начали продажи туров на курорты Египта с перелетами на собственных чартерных рейсах, а также расширили географию городов вылета. Первые чартерные рейсы запланированы на 9 ноября.