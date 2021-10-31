КАИР, 31 окт — ПРАЙМ. Врачи планируют выписать госпитализированных в египетской Хургаде отравившихся туристов из РФ в воскресенье, речь идет о 40 туристах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Каире Илья Водянов. В Хургаде отравились российские туристы

"Всех сегодня должны выписать из больницы. 40 человек отравились в отеле AMC Royal", — сообщил пресс-секретарь.

Ранее генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил РИА Новости, что санитарные власти Хургады в Египте приняли решение закрыть на двое суток отель AMC Royal, в котором произошло массовое отравление российских туристов.

В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди постояльцев отеля AMC Royal, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, — в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать; всего, по словам Сабирова, в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, сказал собеседник агентства.

Как сообщила РИА Новости его супруга, находящаяся в госпитале Елена Сергеева, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию.

По ее информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.

В настоящее время границы Египта для иностранных туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок. Сертификат о вакцинации должен иметь QR-код.