МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Россияне выкупили практически все туры на курорты Египта на ближайшие две недели, остались единицы, сообщили РИА Новости представители отрасли. Туроператоры рассказали о динамике цен после длинных выходных

"Все места на чартерах у нас уже проданы до 20 ноября. Все распродано на волне ажиотажа", — сказали в пресс-службе "Интуриста".

В Tez Tour, в свою очередь, сообщили, что на 10 ноября в Шарм-эш-Шейх и 11 ноября в Хургаду из Москвы еще есть места, а вот далее остались единицы. "На 12 ноября есть чуть больше мест из Казани в Шарм-эш-Шейх, а далее только с 15-го числа везде", — рассказали в компании.

"Спрос на чартерные программы в Египет высокий. Ближайшие вылеты имеют практически полную загрузку. В настоящий момент туроператор предлагает чартерные программы и туры на прямых регулярных рейсах в Хургаду и в Шарм-эш-Шейх из Москвы и еще 30 регионов РФ. Средняя глубина бронирований составляет три-четыре недели. Также отмечаем высокий спрос на новогодние праздники", — рассказали в "TUI Россия".

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин пояснил, что высоким продажам туров способствует возобновление чартерного сообщения России с Египтом с 9 ноября, а также доступные цены и широкое предложение гостиничных номеров.

"Сейчас не все страны еще открыты, а на курортах средиземноморья заканчивается бархатный сезон. В этой ситуации Египет — очевидный лидер в предпочтении туристов, которые планируют поездки. На направлении недолгий перелет и большие гостиничные предложения разного бюджета", — пояснил он.