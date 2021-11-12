"Музенидис Трэвел" позже опубликует порядок действий для пострадавших туристов
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Российский туроператор "Музенидис Трэвел", объявивший, что не может исполнить свои обязательства перед туристами, позже планирует опубликовать порядок действий для получения компенсаций, сообщается на сайте туроператора.
В пятницу Ростуризм опубликовал приказ об исключении из единого реестра туроператоров пяти российских юридических лиц компании "Музенидис". Исключение из реестра связано с заявлением о прекращении туроператорской деятельности из-за невозможности исполнения обязательств перед туристами.
"Суммарно российские юридические лица застрахованы на 80,5 млн рублей в страховой компании "ТИТ". Мы предоставим все необходимые документы для получения туристами компенсации. Порядок действий будет опубликован дополнительно после согласования со страховой компанией", — говорится в сообщении туроператора.
"Музенидис Трэвел" указывает, что в последние несколько месяцев ситуация была крайне напряженной. "Мы всеми своими силами пытались спасти компанию и исполнить обязательства перед клиентами и партнерами. Мы искали потенциальных инвесторов, обращались в российские и зарубежные банки за кредитованием", — отмечает туроператор.
Компания утверждает, что не нашла другого выхода из ситуации из-за ряда внешних обстоятельств: проблем с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции, влияния коронавируса, отсутствия информации о продлении отсрочки по обязательствам туроператоров.
"У компании нет возможности повторно оплатить все туры, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны, где принимающей компанией были иностранные юридические лица Mouzenidis Travel", — отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/tourism/20211112/835201989.html