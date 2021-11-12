МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Российский туроператор "Музенидис Трэвел", объявивший, что не может исполнить свои обязательства перед туристами, позже планирует опубликовать порядок действий для получения компенсаций, сообщается на сайте туроператора. Ростуризм исключил "Музенидис Трэвел" из реестра туроператоров

В пятницу Ростуризм опубликовал приказ об исключении из единого реестра туроператоров пяти российских юридических лиц компании "Музенидис". Исключение из реестра связано с заявлением о прекращении туроператорской деятельности из-за невозможности исполнения обязательств перед туристами.

"Суммарно российские юридические лица застрахованы на 80,5 млн рублей в страховой компании "ТИТ". Мы предоставим все необходимые документы для получения туристами компенсации. Порядок действий будет опубликован дополнительно после согласования со страховой компанией", — говорится в сообщении туроператора.

"Музенидис Трэвел" указывает, что в последние несколько месяцев ситуация была крайне напряженной. "Мы всеми своими силами пытались спасти компанию и исполнить обязательства перед клиентами и партнерами. Мы искали потенциальных инвесторов, обращались в российские и зарубежные банки за кредитованием", — отмечает туроператор.

Компания утверждает, что не нашла другого выхода из ситуации из-за ряда внешних обстоятельств: проблем с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции, влияния коронавируса, отсутствия информации о продлении отсрочки по обязательствам туроператоров.

"У компании нет возможности повторно оплатить все туры, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны, где принимающей компанией были иностранные юридические лица Mouzenidis Travel", — отмечается в сообщении.