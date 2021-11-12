МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Компенсации за непредоставление услуг компании "Музенидис Трэвел" получат только организованные клиенты, которые приобрели полный пакет услуг, рассказал РИА Новости директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. "Музенидис Трэвел" опубликует порядок действий для пострадавших туристов

Один из крупнейших туроператоров на греческом рынке Mouzenidis стал испытывать трудности после смерти в марте своего основателя и главы Бориса Музенидиса. Ранее в пятницу российская группа компаний "Музенидис Трэвел" объявила, что не сможет выполнить свои обязательства перед туристами. Ростуризм исключил компании группы из единого реестра туроператоров, что открывает возможности получения компенсаций для несостоявшихся клиентов.

"Законодательство Российской Федерации и мировая практика в туризме говорят о том, что существуют официальные правовые механизмы всевозможных финансовых компенсаций только для организованных туристов, под которыми понимаются туристы, которые приобрели комплексный турпродукт данного туроператора. В соответствии со 132-ФЗ, статьей первой, под комплексным турпродуктом мы понимаем набор туристических услуг, среди которых обязательно должны присутствовать перевозка и размещение. Они должны быть в одном пакете", — пояснил Осауленко.

"Отдельно подобные услуги — это уже не комплексный турпродукт, а туристическая услуга, и такой турист считается самостоятельным и все риски несет сам", — добавил директор ассоциации.

Ростуризм ранее в пятницу также заявил, что туроператор по состоянию на 31 марта 2020 года получил от 27 тысяч российских туристов порядка 18 миллионов евро.

В связи с этим Осауленко ещё раз подчеркнул, что претендовать на компенсацию смогут не все. "Очень многие позиционируют себя как организованные туристы, а документально таковыми не являются. Это выясняется при проверке документов и формировании реестра неисполненных обязательств", — заключил он.