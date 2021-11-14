БАНГКОК, 14 ноя — ПРАЙМ. Туристам, полностью вакцинированным от коронавируса, с 15 ноября не придется проходить 14-дневный карантин при въезде в Камбоджу, сообщает интернет-версия портал Phnom Penh Post со ссылкой на указание премьер-министра страны Хун Сена. Специалист оценила спрос на зимние туры в Сочи

Карантин отменяется как для граждан страны, так и иностранных туристов, для невакцинированных путешественников карантин остается в силе. При этом даже полностью привитые туристы должны сдать ПЦР-тест при въезде в Камбоджу.

"После получения его отрицательнго результата путешественники смогут свободно передвигаться по территории страны", — говорится в документе.

Согласно заявлениям властей, такая мера позволит стране полностью открыться для международного туризма.