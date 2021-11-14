Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов
Камбоджа с 15 ноября отменяет карантин для полностью вакцинированных путешественников
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БАНГКОК, 14 ноя — ПРАЙМ. Туристам, полностью вакцинированным от коронавируса, с 15 ноября не придется проходить 14-дневный карантин при въезде в Камбоджу, сообщает интернет-версия портал Phnom Penh Post со ссылкой на указание премьер-министра страны Хун Сена.
Карантин отменяется как для граждан страны, так и иностранных туристов, для невакцинированных путешественников карантин остается в силе. При этом даже полностью привитые туристы должны сдать ПЦР-тест при въезде в Камбоджу.
"После получения его отрицательнго результата путешественники смогут свободно передвигаться по территории страны", — говорится в документе.
Согласно заявлениям властей, такая мера позволит стране полностью открыться для международного туризма.
https://1prime.ru/tourism/20211114/835211004.html
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