МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Правительство России в этом году продолжит субсидирование чартеров на внутренних направлениях, благодаря этому стоимость поездки для туристов снизится в 1,5-2 раза, рассказала журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Ростуризм исключил из реестра двух туроператоров по внутреннему туризму

Как ранее в четверг сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на субсидирование туроператорам чартерных авиаперевозок по России в текущем году, рассчитывает на снижение цены пакетных туров для путешествий по стране, ежегодно в течение ближайших трех лет.

"Механизм заключается в том, что Ростуризм субсидирует половину стоимости фрахта судна. Благодаря этому стоимость поездки для туристов снижается в 1,5–2 раза. Это касается как популярных туристических направлений, уже востребованных у туристов, так и отдаленных, куда многие хотели бы поехать, но не могли себе позволить. Например, регионы Дальнего Востока. То есть чартеры делают путешествия дешевле и доступнее", — сказала Догузова.

Она отметила, что кроме денежных средств, благодаря чартерным программам турист экономит время. "Ему не надо ничего самостоятельно бронировать. Приобретая пакетный тур в рамках чартерной программы, турист получает удобный, продуманный продукт под ключ, который включает перелет, проживание, трансфер и базовые экскурсии", — уточнила глава ведомства.

"Помимо этого, чартеры позволяют создать устойчивый спрос, что увеличивает инвестиционную привлекательность направлений, по которым они запущены. Это особенно важно для тех регионов, куда инвесторы заходят не так активно, как на курортные территории", — продолжила она.

Догузова подчеркнула, что пока чартеры летают только из Москвы и обратно, но в ведомстве рассчитывают, что программа будет расширяться, и будут появляться субсидируемые чартеры и из других городов.

Ростуризм в конце января объявил о запуске трех новых зимних чартеров. С 12 февраля можно будет отправиться на уникальный прозрачный лед Байкала и познакомиться с культурой и колоритом Бурятии. С 18 февраля у туристов появится возможность по доступным ценам посетить Кольский полуостров, с возможностью увидеть настоящее природное чудо – северное сияние в Мурманской области. А с 25 февраля путешественников приглашают на загадочный остров Сахалин, где можно отдохнуть на горнолыжном курорте "Горный воздух", заняться подледной рыбалкой и крабалкой или отправиться в увлекательную экскурсию на снегоходах.