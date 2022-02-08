МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. К началу февраля нынешнего года продажи туров на майские праздники в десять раз превысили показатели аналогичного периода прошлого года, сообщил директор по маркетингу сервиса Travelata Олег Козырев. При этом объем продаж майских туров у сервиса Level.Travel вырос почти в 20 раз. Об этом пишут "Известия". Ростуризм отмечает высокий спрос на туры с кешбэком

Самое популярное направление на майские праздники — Турция. По данным Level.Travel на эту страну приходится 61% проданных туров, а в Travelata сообщают о 64%.

Второе место занимает Египет с результатом 13 и 10% соответственно. Путешествия по России заняли третью позицию с показателями 8% и 9%.

Как заявили в пресс-службе Tez Tour, количество забронированных на сегодняшний день туров в 13 раз превышает уровень 2021 года, когда граждан останавливали неопределенность и боязнь планировать поездки заранее. При этом глубина продаж в настоящий момент достигает ноября 2022 года.