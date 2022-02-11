ПУТИН ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТУРИЗМА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВОЗМЕЩАТЬ ЧАСТЬ ЗАТРАТ ГРАЖДАН — КРЕМЛЬ
https://1prime.ru/tourism/20220211/836039467.html
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ПУТИН ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТУРИЗМА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВОЗМЕЩАТЬ ЧАСТЬ ЗАТРАТ ГРАЖДАН — КРЕМЛЬ
https://1prime.ru/tourism/20220211/836039467.html
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