МАДРИД, 22 фев — ПРАЙМ. Для успешного восстановления туристического сектора необходимо продолжать снимать ограничения на международные поездки, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили. Россия расширяет авиасообщение с тремя странами

"UNWTO всегда предостерегала от использования общих ограничений на поездки, поэтому приветствует рекомендации ВОЗ против них. Ограничения приостанавливают социальные и экономические выгоды от туризма, особенно в развивающихся странах. UNWTO хотела бы, чтобы все правительства следовали этому последнему руководству ВОЗ, пересматривали и при необходимости снимали или ослабляли ограничения", — сказал Пололикашвили.

По его мнению, сертификаты о вакцинации от COVID-19 – это лишь "часть решения для эффективного, безопасного и равноправного возобновления туризма, наряду с тестированием и контролем". "Детализированный подход, основанный на данных, — единственный способ заставить туризм вновь двигаться, но одновременно обеспечить максимальную безопасность людей", — заявил Пололикашвили.

По его словам, восстановление "будет наиболее сложным для тех направлений, которые сохраняют ограничения на поездки, прежде всего полностью закрыли границы для туристов". "Восстановление остается неустойчивым и неравномерным, поэтому UNWTO призывает правительства во всем мире продолжать поддерживать туристический сектор как практическими, так и финансовыми мерами", — добавил генеральный секретарь Всемирной туристской организации.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.