МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Компании Coral Travel и Sunmar официально уведомили турагентства об отмене всех своих полетных программ до 28 марта, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В период до 28 марта отменены ввозные рейсы из всех городов вылета по всем направлениям, сообщают в компаниях Coral Travel и Sunmar (входят в один холдинг, Sunmar является суббрендом Coral Travel)", — рассказали в АТОР.

Компании будут выполнять только вывозные рейсы из-за рубежа. "Вывоз туристов с датами вылета с 5 марта и позднее будет осуществляться специальными рейсами. При этом дата вылета может отличаться от указанной изначально в билете", — уточнили в АТОР.

"По несостоявшимся вылетам туроператоры предлагают туристам перебронировать тур на альтернативные даты и направления по текущей стоимости. Перенос ранее оплаченных денежных средств осуществляется в рублях, доплата при необходимости осуществляется по текущему курсу. Также можно сохранить денежные средства на депозите с возможностью их последующего использования. Депонирование средств происходит в рублях", — сообщили в ассоциации.

Ранее была серьезно сокращена зарубежная программа туроператора PEGAS Touristik. Переверстывают свои полетные программы за рубеж в связи с авиасанкциями и другие туроператоры.