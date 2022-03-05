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"Уральские авиалинии" отменяют полёты в Египет
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 14 марта до 20 мая отменила полеты в Египет. Об этом сообщил сам перевозчик. "С 14 марта полетная программа в Египет... ПРАЙМ, 05.03.2022
бизнес, новости, туризм, египет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 14 марта до 20 мая отменила полеты в Египет. Об этом сообщил сам перевозчик.
"С 14 марта полетная программа в Египет будет отменена как минимум до 20 мая 2022 года", — говорится в сообщении.
Авиакомпания уточняет, что с 5 по 13 марта рейсы будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта.
Исключение – иностранные граждане, которые возвращаются в свою страну проживания.
Ранее "Уральские авиалинии" до конца мая отменили рейсы в Таиланд и до 26 марта — рейсы в ОАЭ, Армению, Израиль и Азербайджан.