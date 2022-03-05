МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 14 марта до 20 мая отменила полеты в Египет. Об этом сообщил сам перевозчик.

"С 14 марта полетная программа в Египет будет отменена как минимум до 20 мая 2022 года", — говорится в сообщении.

Авиакомпания уточняет, что с 5 по 13 марта рейсы будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта.

Исключение – иностранные граждане, которые возвращаются в свою страну проживания.

Ранее "Уральские авиалинии" до конца мая отменили рейсы в Таиланд и до 26 марта — рейсы в ОАЭ, Армению, Израиль и Азербайджан.