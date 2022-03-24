МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Власти Таиланда выразили заинтересованность в туристическом потоке из России и заверили, что предпримут все необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного пребывания российских путешественников, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Ростуризм запустил программу "Мы вместе.Туризм"

Руководитель ведомства провела переговоры с министром спорта и туризма Таиланда Пхипхатом Ратчакитпракарном.

"Министр выразил заинтересованность в российском турпотоке и заверил, что предпримет необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного пребывания российских туристов. Обещал провести ряд переговоров с профильными ведомствами по нашим вопросам и вернуться с обратной связью", — написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.

Также стороны обсудили несколько важных вопросов: возможность использования туристами в Таиланде карт "Мир", обслуживание туристов по российским медицинским страховкам, выполнение авиарейсов в Россию, в том числе таиландскими авиакомпаниями, и продление пребывания российских туристов в местных гостиницах, сообщила Догузова. Аналитики прогнозируют значительное подорожание перелетов по России

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого ряд стран ввел санкции. В частности, Евросоюз, США, Канада и ряд других закрыли небо для российских самолетов.

По данным на середину марта, туроператоры при поддержке Ростуризма обеспечили возвращение из-за рубежа более 80% организованных туристов – это порядка 75 тысяч человек. А ранее в четверг Догузова также сообщила, что на текущий момент благодаря работе Минтранса, Росавиации, МИДа и Ростуризма совместно с туроператорами и авиакомпаниями практически все организованные туристы, отдыхавшие в Таиланде, уже вернулись в Россию.