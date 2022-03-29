МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил правительству меры для помощи туроператорам, в числе которых отсрочка до 31 декабря 2023 года по возврату средств за несостоявшиеся туры, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена. В России начали продавать заграничные туры за картами Visa и Mastercard

Там рассказали, что Титов направил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко предложения по поддержке туристического бизнеса и индустрии гостеприимства. В письме положительно оценивается решение правительства по обнулению ставки НДС для гостиниц и иных средств размещения. Но одной лишь этой меры недостаточно, отмечает Титов.

"Значимые убытки несут туроператоры: выездной туризм фактически парализован, туры массово аннулируются, покупательская способность населения в целом снижается. Для спасения отрасли уполномоченный предложил предоставить туроператорам возможность отсрочки по возврату средств по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года, – на срок до 31 декабря 2023 года, с возможностью последующего продления или выкупа задолженностей государством", — сообщили в пресс-службе.

Титов также попросил власти предоставить туроператорам возможность использовать для возврата средства из персонального фонда туроператора, сформированного при ассоциации "Турпомощь", а также освободить их от уплаты НДС. Помимо этого, предлагается отложить до июня 2023 года внесение туроператорами данных в систему "Электронная путевка" и новый закон о туризме.

Омбудсмен попросил отсрочить до января 2023 года запуск реестра турагентств, расширить действие программы кешбэка за туры по территории России со 2 июля по 31 декабря 2022 года. Титов также предложил увеличить объем субсидирования внутренних перевозок на 2022 и 2023 годы до 4 миллиардов рублей в год и снять все ограничения на въезд иностранных туристов, введенные в период коронавирусной инфекции.

"Перспективы внутреннего туризма на этот год сложны, хоть и не безнадежны. Однако для того, чтобы отрасль понесла минимальные потери, государству предстоит расширить меры поддержки гораздо более значительно", — резюмировал Титов, слова которого привели в сообщении пресс-службы.