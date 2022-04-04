МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Туроператор Pegas Touristik запускает в апреле собственные чартерные программы в турецкую Анталью из московских аэропортов "Домодедово" и "Шереметьево", рейсы будет выполнять авиакомпания Pegas Fly, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туроператоры рассказали о существенных скидках на туры в Египет и Турцию

"В Анталью, кроме туров на блоках мест на рейсах Turkish Airlines, туроператор сформировал и турпакеты на собственной чартерной перевозке. Чартерные рейсы для Pegas Touristik будет выполнять ее стратегический партнер, авиакомпания Pegas Fly. Рейсы безрисковые – будут выполняться на самолетах Boeing 777-200, не находящихся в лизинге у зарубежных компаний и состоящих в российском реестре. Таких в парке авиакомпании три", — сообщили в АТОР.

Первая чартерная цепочка из "Шереметьево" в Анталью стартует с 15 апреля. Вторая цепочка из "Домодедово" будет запущена с 28 апреля. Путешественникам предлагаются пакеты от одной до 30 ночей.

"Недельные туры в Анталью в отели три звезды на чартерах Pegas Fly с вылетом 15 апреля стоят от 105,4 тысячи рублей на двоих на "все включено", такой же тур с вылетом 28 апреля – от 114,6 тысячи рублей", — сообщили в ассоциации.

Pegas Touristik также предлагает пакетные туры в Анталью из московского "Внуково" c блоками мест на рейсах Turkish Airlines. Старт полетной программы с 15 апреля. С 29 апреля добавится вторая блочная цепочка Turkish Airlines, с 30 апреля – третья.

"Кроме Антальи, Pegas Touristik взял блоки на рейсах Turkish Airlines на курорты Эгейского побережья Турции. Так, полетная программа в Бодрум из московского "Внуково" стартует с 29 апреля, а в Даламан – с 30 апреля", — добавили в ассоциации.